Liveblog oorlog Iran. Trump: 'geweldige deal mogelijk binnen 2 of 3 dagen', Apache neer boven Hormuz, aanleiding onduidelijk, piloten gered
De zoveelste stormte voor de stil in Liveblog 142. Liveblog 141 las u hier
'Deal binnen 2 of 3 dagen'
#WATCH | On speaking to Israeli PM Benjamin Netanyahu, US President Donald J Trump says, "He was hit (by Iran), and he hit back. I can't blame him for that. Now they've called it quits. So they're gonna leave each other alone for another week or something... They both agreed,… pic.twitter.com/eZO1w1cZuG— ANI (@ANI) June 9, 2026
In het bovenstaande vliegveld-interviewtje lijkt Trump nog altijd alle vertrouwen te hebben in een deal, die volgens hem zelfs al binnen 2 tot 3 dagen rond zou kunnen zijn. Bovendien is hij begripvol over Netanyahu's tegenaanvallen op Iran: "Hij werd geraakt en hij sloeg terug, dat kan ik hem niet kwalijk nemen." Maar, hij houdt de teugels wel strak, want op de vraag of Netanyahu hem genegeerd heeft zegt hij: "Als ik hem zeg iets te doen, dan doet hij dat." Eind goed, al goed! VP Vance doet er ook nog een duit in trouwens, want hij benadrukt dat een deal uiteindelijk gaat over het uitblijven van Iraanse kernwapens, en niet om regime change: "Misschien bevalt Israël dit wel, misschien ook niet. Maar in principe denken we dat dit in het beste belang is van de Verenigde Staten van Amerika."
In ander nieuws is er gisteren dus een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter neergegaan bover Hormuz. De New York Times schrijft: "Een Apache-gevechtshelikopter van het Amerikaanse leger is maandag neergestort nabij de Straat van Hormuz. De twee bemanningsleden zijn veilig gered, aldus twee personen die op de hoogte zijn van het incident. Het was niet meteen duidelijk of de Apache door Iraans vuur werd neergeschoten, mechanische problemen ondervond of een ander probleem had, zei een van de personen, die anoniem wilde blijven en aangaf dat het incident wordt onderzocht." Het is de eerste keer dat een Apache neerging tijdens dit conflict. Afijn, wij gaan weer live.
Update 08:39 - De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof - en leider van de genocide-zaak tegen Israël - is geschorst wegens aanklachten van "ernstig seksueel wangedrag". Eerder al vroeg aanklager Zuid-Afrika maar liefst 18 maanden uitstel aan om 'te kunnen reageren op Israëls verdediging van 1.000 pagina's.' Ja, wie zouden er betere juristen zijn; de Hebreeën of Zuid-Afrikaanse race communists.
Update 11:10 - De update van 08:39 haalde het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof door elkaar. De geschorste hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof ging niet over de Zuid-Afrikaanse genocide-zaak, maar over de arrestatiebevelen tegen o.a. Netanyahu en oud-MinDef Yoav Gallant. De Zuid-Afrikaanse genocide-zaak tegen Israël ligt bij het Internationaal Gerechtshof.
Update 11:49 - "Lebanese media reports Israeli strikes in the coastal city of Tyre a short while ago. Earlier, the IDF issued an evacuation warning for the entire city and its outskirts, including a Christian neighborhood that until now had not faced such orders."
Update 12:10 - Vlak voor het begin van het WK meldt Iran dat alle tickets voor Iraanse fans zijn ingetrokken; het land speelt drie keer in Amerika en zal dit dus zonder supporters doen. Vinden ze niet leuk, aldaar.
Geen aanleiding te klein voor een Apache tribute
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