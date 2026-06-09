In het bovenstaande vliegveld-interviewtje lijkt Trump nog altijd alle vertrouwen te hebben in een deal, die volgens hem zelfs al binnen 2 tot 3 dagen rond zou kunnen zijn. Bovendien is hij begripvol over Netanyahu's tegenaanvallen op Iran: "Hij werd geraakt en hij sloeg terug, dat kan ik hem niet kwalijk nemen." Maar, hij houdt de teugels wel strak, want op de vraag of Netanyahu hem genegeerd heeft zegt hij: "Als ik hem zeg iets te doen, dan doet hij dat." Eind goed, al goed! VP Vance doet er ook nog een duit in trouwens, want hij benadrukt dat een deal uiteindelijk gaat over het uitblijven van Iraanse kernwapens, en niet om regime change: "Misschien bevalt Israël dit wel, misschien ook niet. Maar in principe denken we dat dit in het beste belang is van de Verenigde Staten van Amerika."

In ander nieuws is er gisteren dus een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter neergegaan bover Hormuz. De New York Times schrijft: "Een Apache-gevechtshelikopter van het Amerikaanse leger is maandag neergestort nabij de Straat van Hormuz. De twee bemanningsleden zijn veilig gered, aldus twee personen die op de hoogte zijn van het incident. Het was niet meteen duidelijk of de Apache door Iraans vuur werd neergeschoten, mechanische problemen ondervond of een ander probleem had, zei een van de personen, die anoniem wilde blijven en aangaf dat het incident wordt onderzocht." Het is de eerste keer dat een Apache neerging tijdens dit conflict. Afijn, wij gaan weer live.