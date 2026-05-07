And so it begins. Eerst krijg je: "Een stewardess uit Haarlem is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het hantavirus. Ze was in Johannesburg (Zuid-Afrika) in contact gekomen met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later overleed aan het hantavirus". Dan krijg je: het hantavirus vier je alleen in hele kleine groepen. Dan krijg je: we testen genoeg op het hantavirus en je hebt eigenlijk toch niks aan testen en we zijn hier geen Italiën. Dan krijg je: we bereiken vanzelf groepsimmuniteit tegen het hantavirus. En dan krijg je: helaas pindakaas 1600 euro boete voor een taartje eten iedereen binnen blijven niemand elkaar aanraken of aankijken maar wel aangeven als je iemand met drie of meer samenkomt kroegen dicht cafés dicht bars dicht bodega's dicht QR codes bekpampers hele rambam. Maar vooralsnog: geen paniek hoor. "Ze is op dit moment in isolatie en wordt getest op het virus." U kunt gerust kuch kuch ademhalen.