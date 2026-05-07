achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

PANIEK. Stewardess die in contact kwam met overleden Hanta-patiënt heeft LICHTE KLACHTEN

We gaan weer es allemaal DEAUD

And so it begins. Eerst krijg je: "Een stewardess uit Haarlem is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het hantavirus. Ze was in Johannesburg (Zuid-Afrika) in contact gekomen met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later overleed aan het hantavirus". Dan krijg je: het hantavirus vier je alleen in hele kleine groepen. Dan krijg je: we testen genoeg op het hantavirus en je hebt eigenlijk toch niks aan testen en we zijn hier geen Italiën. Dan krijg je: we bereiken vanzelf groepsimmuniteit tegen het hantavirus. En dan krijg je: helaas pindakaas 1600 euro boete voor een taartje eten iedereen binnen blijven niemand elkaar aanraken of aankijken maar wel aangeven als je iemand met drie of meer samenkomt kroegen dicht cafés dicht bars dicht bodega's dicht QR codes bekpampers hele rambam. Maar vooralsnog: geen paniek hoor. "Ze is op dit moment in isolatie en wordt getest op het virus." U kunt gerust kuch kuch ademhalen.

En dit ook weer

Tags: hantavirus, paniek, stewardess, besmet
@Ronaldo | 07-05-26 | 10:58 | 273 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ZWARE AARDBEVING in Groningen

PANIEK! Een van de zwaarste bevingen ooit (in Groningen dan)

@Mosterd | 14-11-25 | 06:55 | 299 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.