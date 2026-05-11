Trek naar het veilige Zuiden, het beloofde land, en doe dat supersnelsubiet want voor u het weet is het te laat. Vanavond wordt namelijk de hele kop van Nederland eraf gestoten door zware alsook harde WOEIWIND. Voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Noord-Holland en zelfs Flevoland geldt vanaf 19.00 uur (plaatselijke tijd) derhalve Co de Geel. Moet u zich even voorstellen: 80 tot 100 km/u. Dat is een snelheid die rijdend met de auto in de bebouwde kom al ten strengste verboden verboden en levensgevaarlijk is, dus laat staan lopend! U wilt bovendien nog lang niet sterven, en wij gaan ook pas met Hemelvaart heen, dus doet u in 's hemelsnaam voorzichtig en bescherm uw kroost tijdens de avondlijke Windstoten des Doods.