Zo en dan gaan we nu kijken wat er gebeurt als in Nederland de gasvoorraden op een haar na leeg zijn: niet veel. Ten eerste is de gasvoorraad op dit moment hoogstwaarschijnlijk 11% en niet 1,1% zoals op het dashboard en AD.nl staat, ten tweede wordt het morgen 20 graden en ten derde zijn de marktprijzen voor gas op dit moment gewoon prima deluxe dus voor nu hebben de komt wel goed zeggers gewoon gelijk. Komt wel goed. Maar het echte probleem meneer, dat blijft.

UPDATE: Inderdaad tikfout