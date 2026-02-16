Laten het we door die voortdurende sneeuwzooi weer eens hebben over onze GASVOORRAAD - live lurken kan hier bij de Gas-O-Meter. Een schamele 15 procent, dat is er alles wat er over is. Het allerlaagste niveau van alle landen in Europa. Het werd al leuk toen het 58 % was en het werd leuk toen het onder de 50 % dook. En nu zijn we zijn extreem afhankelijk van Amerika, pijplijnen, vaarroutes, oorlogen, winters. Dat we nu weinig gas in voorraad hebben heeft ermee te maken dat handelaren denken dat de prijs nog wel wat gaat zakken. Maar ja: "Sophie Hermans zei vorige week zich geen zorgen te maken over de stand van de gasvoorraad." Dat lijkt ons genoeg reden voor PANIEK. Haal hout & fleecedekentjes.

Update - Ondertussen bij de NOS: 'Zo worden gasputten ontmanteld'