BEWAARBERICHT VOOR UW ENERGIEREKENING
Huh? Alles wordt goedkoper maar niet duurder?
Iedereen maar polariseren en alles uit de klauwen laten lopen. Een overheid die enorme energieprijzen aan het normaliseren is. Een overheid die ERNSTIG NALAAT om onze Nationale Gasvoorraad op peil te brengen (moet zijn 90%, we hebben nu amper 70%). En we weten nu waarom! WE krijgen heel veel GASSS, en voor heel weinig geld! Wonen wordt weer fijn ipv ellende. Jongens! Lekker de thermostaat op 25, en 's nachts ook. iedere dag een heet bad, en 's avonds douchen. Draadjesvlees twaalf uur laten sudderen op het gasfornuis. KAN ALLEMAAL! Zak maar in de Waddenzee, Groningen, met je stinkende Groningenveld. Leve de man van de LNG, van je hiep hiep hoeree. Stond in de krant, dus is het waar.
Reaguursels
