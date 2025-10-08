Waarom we straks allemaal bibberend in het donker zitten met koud eten. In één alinea
Maar in het Stamcafé is het altijd knus en warm
Iemand nog een thuisbatterij? Nope
Hee NOS. Beschrijf in 1 alinea hoe het kan dat Nederland naar de knoppen gaat.
NOS: okeej.
Maar bedrijven die een batterij willen bouwen, worstelen in Nederland met hoge kosten. Zo is het hier duurder om stroom af te nemen van, of te leveren aan het stroomnet dan in omliggende landen. En die nettarieven lijken te blijven stijgen. In Duitsland en België zijn batterijen (tijdelijk) vrijgesteld van die nettarieven.
Gek hè, al die bedrijven die naar het buitenland gaan. Wij zijn boodschappen, peuken zonder ID, peut, bier, gehaktballen en biefstuk halen bij de buren. Tschüß.
Amai. Daar gaan we.
Google kiest voor België: 5 miljard voor datacenters gaat aan Nederland voorbij https://t.co/L3SHNuycIO— De Telegraaf (@telegraaf) October 8, 2025
Reaguursels
Nou en dit is dan ook maar meteen het Stamcafé