achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Waarom we straks allemaal bibberend in het donker zitten met koud eten. In één alinea

Maar in het Stamcafé is het altijd knus en warm

Iemand nog een thuisbatterij? Nope

Hee NOS. Beschrijf in 1 alinea hoe het kan dat Nederland naar de knoppen gaat.
NOS: okeej.

Maar bedrijven die een batterij willen bouwen, worstelen in Nederland met hoge kosten. Zo is het hier duurder om stroom af te nemen van, of te leveren aan het stroomnet dan in omliggende landen. En die nettarieven lijken te blijven stijgen. In Duitsland en België zijn batterijen (tijdelijk) vrijgesteld van die nettarieven.

Gek hè, al die bedrijven die naar het buitenland gaan. Wij zijn boodschappen, peuken zonder ID, peut, bier, gehaktballen en biefstuk halen bij de buren. Tschüß.

Amai. Daar gaan we.

Tags: energie, tarieven, belasting, stamcafé
@Pritt Stift | 08-10-25 | 22:00 | 201 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.