Code Sneeuw
Ja hoor daar zijn we weerrrrr
Ja u dacht dus dat het wel een keertje klaar was met het gedonder. Nou mooi niet! SNEEUW. Dat betekent: chaos op het spoor, chaos op de weg, chaos in het park, chaos in de slaapkamer, chaos in de fabriek, chaos op het internet. Triggerhappy KNMI heeft maar weer eens Co de Geel afgekondigd. Leuk ook voor Brabant en Limburg, waar ze (nog steeds) met z'n allen onder de tapkraan hangen. Code Goud! Veel plezier & succes, foto's van uw mooie sneeuwpop mogen naar spartacus@geenstijl.nl.
❄️ Een gebied met intensieve sneeuw trekt zondagavond over Nederland! Regionaal een sneeuwdek van circa 5 cm, op de hoger gelegen delen landinwaarts lokaal 7-10 cm. Er wordt grootschalige gladheid verwacht.— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) February 14, 2026
Bekijk hier alle details van deze situatie 👇🏻https://t.co/llzy3wgVS0 pic.twitter.com/dPiuhBIU1O
