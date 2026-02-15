achtergrond

Code Sneeuw

Ja hoor daar zijn we weerrrrr

Een prachtige sneeuwpop

Ja u dacht dus dat het wel een keertje klaar was met het gedonder. Nou mooi niet! SNEEUW. Dat betekent: chaos op het spoor, chaos op de weg, chaos in het park, chaos in de slaapkamer, chaos in de fabriek, chaos op het internet. Triggerhappy KNMI heeft maar weer eens Co de Geel afgekondigd. Leuk ook voor Brabant en Limburg, waar ze (nog steeds) met z'n allen onder de tapkraan hangen. Code Goud! Veel plezier & succes, foto's van uw mooie sneeuwpop mogen naar spartacus@geenstijl.nl.

@Mosterd | 15-02-26 | 18:30 | 108 reacties

Reaguursels

