FOTO (ANP) - Niet de ijsbeer uit het verhaal, deze doet gewoon een dutje

A) Dode ijsbeer = schuld van het klimaat en nu mag u NOOIT MEER naar Argentinië vliegen

B) Dode ijsbeer = schuld van rechtse opiniemakers, uit onderzoek blijkt dat de ijsbeer alleen maar wat formuleringen letterlijk heeft gekopieerd, dat is geen plagiaat en bovendien kunnen ijsberen helemaal niet antisemitisch zijn

C) Dode ijsbeer = schuld van jongeren met een bivakmuts VERBIED DE BIVAKMUTS NU

D) Dode ijsbeer = schuld van het World Economic Forum, dat wil dat we vanaf 2030 allemaal ijsberen gaan leasen en ze volstoppen met insecten

E) Dode ijsbeer = schuld van de VOGELGRIEP

F) Huh een ijsbeer is toch geen vogel?

G) Hee maar mensen zijn toch ook geen vogel?

H) Oh naatje pet dat wordt weer een PANDEMIE

I) Anders, namelijk...