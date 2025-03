GOED NIEUWS! We houden geld over bij de BV Nederlandje. Fopinstituut "Nationaal Burgerberaad Klimaat" krijgt geen extra centjes uit de draagtas van Groene Minister Sophie Hermans (Kamerbief hierrr). Dat meldt Henk van de BBB op X. Vorige maand schreef De Telegraaf over het ZES MILJOEN kostende klimaatvehikel, en waar die 6 MILJOEN zoal aan uitgegeven werd: hotelovernachtingen, tolken, in het Arabisch/Turks vertaalde folders over windmolens (yel değirmeni) stilteruimtes, psychische steun, hapjes, drankjes en kinderopvang. Het Nationaal Burgerberaad Klimaat wilde graag nog TONNEN EXTRA GELD voor hun groene leugens. Maar dat gaat nu mooi niet door. En schaf dat hele "Nationaal Burgerberaad Klimaat" maar meteen af. Want als we de burger bang gaan maken met FAKE PLAATJES van een ijsbeer op een ijsschots dan is het wel klaar met de koopman.