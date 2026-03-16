Lentegevoel Zomergevoel in Nederland want woensdag wordt het achttien graden. Woensdag is alles anders, woensdag is alles mooi, zonnig en blauw. Woensdag is woensdag simpelweg leuker dan al die andere woensdagen. Woensdag kunt u koken terwijl het achttien graden is. Woensdag kunt u koffiezetten terwijl het achttien graden is. Woensdag kunt u zingen onder de douche terwijl het achttien graden is. Woensdag kunt u naar het toilet terwijl het achttien graden is. Woensdag beraamt u plannen voor de volgende keer dat het achttien graden is op een woensdag, terwijl het achttien graden is. Woensdag mag u stemmen voor de gemeenteraad terwijl het achttien graden is. Woensdag mag u genieten van het beloofde kortemouwenweer terwijl het achttien graden is. Woensdag trekt u uw onderbroek en sokken toch wat vrolijker aan terwijl het achttien graden is, omdat het achttien graden is. Woensdag gaat u naar de huisarts en krijgt u een verschrikkelijke diagnose te horen terwijl het achttien graden is. Woensdag wordt u beroofd van uw handtas terwijl het achttien graden is, en gelukkig is het dan achttien graden. Woensdag kunt u de hele dag het LIVEBLOG IRAN volgen terwijl het achttien graden is. Woensdag heeft u zoals elke andere dag ruzie met uw vrouw terwijl het achttien graden is. Woensdag vliegt u naar Zuid-Spanje waar het achtentwintig graden is terwijl het in Nederland achttien graden is. Woensdag kunt u helaas nog niet naar de Keukenhof omdat die pas donderdag opent terwijl het donderdag geen achttien graden is maar woensdag wel. Woensdag wordt het achttien graden terwijl het dan dus achttien graden is. Geniet ervan, woensdag!