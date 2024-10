De zon gaat weer schijnen in de frituurovens des vaderlands, want het is Nationale Krokettendag. Een dag, waarop iedereen die zich identificeert als iemand die graag een kroket eet, een kroket kan eten. Sommige mensen (ketters noemen wij ze) vinden Nationale Krokettendag een ludieke aanleiding om dingen zoals de augurkenkroket te introduceren, maar je gooit toch ook geen appelmoes op een omelet of wel soms? Nee, vandaag eten wij de kroket zoals de kroket bedoeld is, oftewel vol schaamte uit de FEBO-muur getrokken en vervolgens de onopgegeten helft met nog meer schaamte in de prullenbak gesmeten. Want zo staat het nu eenmaal geschreven.