Vrienden en vriendinnen het is prachtig weer op wat de eerste mooie dag is sinds Chris Zegers de Elfstedentocht van 1963 won. En we weten heus wel dat u allemaal weer op GeenStijl zit te zolderkameren in afwachting van een of andere interessante geopolitieke take van Spartacus, maar ga maar eens lekker naar buiten. De violen mogen in de zon. De groene tegels kunnen schoon (schoonmaakazijn is 'verboden' maar dat doet u dus met schoonmaakazijn, niet met die dure tjak van HG. Eventueel Green Boots van de Action, dan bent u meteen van de kat van de buren af). U mag het gazon verticuteren (eerst verticuteren, dan doorzaaien, dan bemesten). Auto wassen maar pas op voor Saharazand. U kunt ook lekker naar het park met een zespakje pils. Ga maar eens de tennisbaan op. We kunnen wel een nieuwe Blootpik van de Zaadhulp gebruiken. Of, heel misschien, hebt u er wel een hekel aan om naar buiten te gaan. Dan blijft u maar mooi binnen. Prettige zaterdag.