Peter Vandermeersch was als hoofdredacteur van NRC Handelsblad goed in drie dingen: aanschuiven bij DWDD, woedende mails aan de redactie sturen en iPads naar mensen hun buik gooien. Kennelijk heeft hij zoveel inside dirt over de bazen van Mediahuis (u weet wel, die club die GeenStijl te ranzig vond maar dus kennelijk wel Peters Vandermeerschen de hand boven het hoofd houdt) dat hij bij dat bedrijf aan de slag kon als 'Fellow Journalism and Society', wat inhield dat hij vrijwel niets hoefde te doen tegen een ongetwijfeld riant salaris. En dat vrijwel niets doen breekt hem nu op, want Gekke Petertje blijkt naar goed Vlaams gebruik namelijk allemaal door AI verzonnen citaten in zijn blogs over journalistiek voor Mediahuis te hebben gestopt.