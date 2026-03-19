LOL. NRC betrapt "eigen" Peter Vandermeersch op gebruik van door AI gehallucineerde citaten
Altijd weer degene van wie je het meteen verwacht
Peter Vandermeersch was als hoofdredacteur van NRC Handelsblad goed in drie dingen: aanschuiven bij DWDD, woedende mails aan de redactie sturen en iPads naar mensen hun buik gooien. Kennelijk heeft hij zoveel inside dirt over de bazen van Mediahuis (u weet wel, die club die GeenStijl te ranzig vond maar dus kennelijk wel Peters Vandermeerschen de hand boven het hoofd houdt) dat hij bij dat bedrijf aan de slag kon als 'Fellow Journalism and Society', wat inhield dat hij vrijwel niets hoefde te doen tegen een ongetwijfeld riant salaris. En dat vrijwel niets doen breekt hem nu op, want Gekke Petertje blijkt naar goed Vlaams gebruik namelijk allemaal door AI verzonnen citaten in zijn blogs over journalistiek voor Mediahuis te hebben gestopt.
Bonuslol 1: Vandermeersch wordt ontmaskerd in zijn 'eigen' NRC (door een freelancer). Bonuslol 2: een stuk van Vandermeersch over 'de journalistiek in 2025' verscheen ook als 'opinie' in NRC Handelsblad.
Bonuslol 3 (Oh nee dit is niet grappig maar alleszeggend over de Vlamingen die onze 'kwaliteitsjournalistiek' gijzelen): Mediahuis-topman Gert Ysebaert reageert zegt niets meer dan "We zijn hierover in gesprek met Peter Vandermeersch en hebben beslist om hem in zijn rol als Fellow tijdelijk te schorsen." Tijdelijk schorsen. En ze zijn in gesprek. Waarover dan hee? Wat valt er nog te praten met iemand die het voor zijn gebakken lucht blogs over het gebruik van AI in de journalistiek nodig vond om AI te gebruiken terwijl hij overduidelijk niks van AI in de journalistiek snapt? Als journalisten het erg vinden dat ze niet meer vertrouwd worden, dan moeten ze onbetrouwbare leugenaars toch verstoten? Toen een jonge correspondent zoiets flikte werd ze er gewoon uitgezet. Als Mediahuis zichzelf serieus neemt gebeurt met Vandermeersch hetzelfde. Zijn positie is onhoudbaar geworden.
Deze foto zegt alles over wat NRC dankzij Vandermeersch geworden is
Rot toch op man, charlatan
Hij wist het zelf AL MAANDEN, deed niets
Reaguursels
