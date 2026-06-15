Omdat we in Nederland dol zijn op commissies en raden en ouwehoeren, en heel erg de neiging hebben om precies te begrijpen waar het mis ging zodat we het de volgende keer weer op precies dezelfde manier mis kunnen laten gaan, zitten we in Den Haag wekenlang te kleppen over hoe en wat er allemaal misging tijdens corona. Nou, veel dus. Dikke bal gehakt Hubert Bruls is reeds door de jus getrokken, Mark Rutte was aan de beurt, Japie van Dissel gaf iedereen de schuld behalve Japie van Dissel zelf en vandaag mag opdraven kontkoekeloerder Gompie Gommers (dossier), die heel graag niet in de media wilde en alle mogelijke manieren zocht om in de media te komen. Nasleepdingetje nog van Nieuwsuur: Mark Rutte zei dat er géén sprake was van Code Zwart, terwijl artsen van verschillende ziekenhuizen zeggen dat er wél sprake was van Code Zwart. "Artsen van vier verschillende ziekenhuizen die tijdens corona op de intensive care werkten, zeggen tegen Nieuwsuur dat zij patiënten hebben geweigerd die zij onder normale omstandigheden wél hadden opgenomen." De mensen lagen alleen niet (zoals in Italië) voor de ziekenhuisdeur omdat ze, nou ja, gewoon thuis dood gingen. Tsja, hadden die mensen maar beter naar Willem Engel moeten luisteren. Wie zin of tijd heeft om naar Gompie te kijken, en dat prefereert boven het vreten van glas, kan dat HIER doen.