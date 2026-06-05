De grootste clown tijdens kojona (†) was natuurlijk Hugo de Jonge, de man die iedere dag begint met een goedkeurende staarsessie van vijf minuten naar het spiegelbeeld van Hugo de Jonge, die tijdens de coronacrisis iedereen vertelde dat Hugo de Jonge Nederland wel uit de coronacrisis zou loodsen, maar naast z'n schoenen liep en ver boven z'n maximale toerental moest draaien, en nu lekker mag bijkomen in een revalidatiecentrum aan het Abdijplein te Middelburg. Hugo de Jonge was gewoon niet zo snugger en kan daarbij niks, maar dan had je ook nog Jaap van Dissel. Van Dissel (nu 69) was tijdens corona topman van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team en daarbij een gezichts- en beleidsbepalend figuur uit die periode.

Jaap van Dissel is iemand die corona aanvankelijk bagatelliseerde, meende dat ventileren niet nodig was, hoogstpersoonlijk de snelle invoer van mondkapjesplicht tegenhield en daarna de hevig door politiek beïnvloede OMT-adviezen heiligverklaarde. Jaap van Dissel misleidde de Tweede Kamer tijdens een technische briefing over corona door te suggereren dat er in Nederland relatief weinig coronadoden waren gevallen in vergelijking met andere landen in de Europese Unie. Dat was dus: precies andersom. Toen GeenStijl destijds belde met het RIVM om opheldering te vragen kwam er natuurlijk geen opheldering, waarna de fout later met een stiekeme aanpassing werd weggemoffeld en wéér later, toen appverkeer tussen Jaap van Dissel en Hugo de Jonge werd geopenbaard, bleek waarom: Hugo de Jonge was vooral blij met Hugo de Jonge en Jaap van Dissel was vooral blij dat er geen lastige vragen werden gesteld. Maar ja, mede door Hugo de Jonge en Jaap van Dissel werden we de QR-samenleving ingefrommeld en kregen we wekelijks van types als Hugo de Jonge en Jaap van Dissel te horen dat het aantal doden en zieken het gevolg was van 'HET VIRUS' of 'ONS GEDRAG' (zo zaten we weleens zonder mondkapje achter het stuur van onze eigen auto), terwijl we toch ook nog wel een puntje kunnen maken over de rol van 'HET BELEID'. Enfin, Jaap van Dissel dus, misschien wel de laatste keer in z'n leven dat we 'm op het hoofdpodium zien. Kom er maar in! Livestream na de klik.

Update - Het OMT was volgens Van Dissel een 'multidisciplinaire groep'. Het was volgens hem geen elitegroepje, reageert hij op de vraag waarom niet alle expertises meteen vertegenwoordigd waren in het OMT. In het begin was er bijvoorbeeld nog geen aandacht voor ouderen. Van Dissel: "Het beeld in Italië van doodskisten in de straat heeft de focus bepaald. Toen is de aandacht nog niet op de ouderen komen te liggen."

Update - Schoolsluiting was NIET op advies van OMT. Kwam uit de politiek. Van Dissel: "We waren daar buitengewoon op tegen."

Update - Van Dissel maakt ruzie met Songül Mutluer van PRO-Palestina. Op de opmerking dat corona veel besmettelijker bleek dan het RIVM aanvankelijk stelde: "U stelt het veel te absoluut, dit zijn gewoon schuivende panelen." Van Dissel 'bestrijdt' onderschatting van het gevaar. Mutluer werpt een interne en waarschuwende RIVM-mail op. "Die mail was vanuit de moduleringsgroep." Nou ja u leest: Van Disseltje was zijn handen in onschuld