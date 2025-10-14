Er lijkt een nieuw virus te zijn opgedoken, en wel op de website van het RIVM, het instituut dat wij allemaal zo goed kennen. Daar is namelijk allerlei raars te zien. Deze redditor kwam via google op een malle clickbaitfarm terecht, en als je de link volgt (klikken op eigen risico, voor u het weet zijn al uw data overgeleverd aan allemaal Vietnamese Timmerfransfans) die zijn google resultaat opleverde kom je zelfs binnen de RIVM vormgeving allerlei bizarre info tegen, die bedoelt lijkt om Google in de war te brengen. Ondertussen linkt de pagina weer naar andere RIVM-pagina's (deze of deze) met ook allerlei onzin, die waarschijnlijk dankzij de betrouwbaarheid van de RIVM-website hoog in de Google rankings komt en daardoor weer klikjes oplevert van nietsvermoedende zoekmachinegebruikertjes die gewoon willen weten wat het 'morning dawn phenomenon' is. Hoe dan ook, waarschijnlijk heeft iemand bij het RIVM zijn bmovl-filtertje open laten staan en konden de clickbaitboeren zo naar binnen wandelen. En hee. Gehackte overheidswebsites vier je alleen in hele kleine groepen!

UPDATE 11u21: RIVM laat weten dat de hele website even offline is, zodat IT de plugins kan controleren en het gat dichten