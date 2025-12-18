RIVM komt met "woonboomzichtverplichting"
Ieder huis moet uitzicht hebben op groen
Wie uit het raam kijkt en een boom ziet, voelt zich prettiger en gaat zich gezonder gedragen. Wie uit het raam kijkt en geen boom ziet, heeft een ellendig bestaan is ten dode opgeschreven. Dat staat in een nieuw vuistregel-rapport van het RIVM over de inrichting van de openbare ruimte. Tevens moet er binnen 200 meter van een woning een "speelplek" zijn, en minimaal 1 hectare "BEWEEGGROEN" (dat is een grasveld - red). Binnen 1,5 kilometer van elk huis moeten minimaal drie typen sportaccommodaties te vinden zijn. Verder moet er om de 125 meter een "zitplek" zijn, liefst met schaduw. Kunstwerken of andere objecten kunnen daarnaast een gesprek tussen onbekenden op gang brengen, denkt het instituut. Ook hardop lachen om volstrekt idiote beleidsdwaling door boventallige mafklappers. KLIK HIERRR.
dikke prima
