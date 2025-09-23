Zit dus als volgt: Ter Apel is met meer dan 2.000 neuzen niet druk maar wel vol, en om die reden wil Mona Keijzer nareizigers in ALLE azc's weren en wegsturen om in te trekken bij de familie die ze oorspronkelijk zeiden na te reizen. Van de 7.800 nareizigers hebben zo'n 2.000 een familielid dat al een Nederlandse woning toegewezen kreeg. "Keijzer wil ’in het kader van gezinshereniging’ deze nareizigers uit de opvang zetten en doorsturen naar de gemeente waar een familielid een sociale huurwoning heeft. Daar kunnen ze bij intrekken, of ze moeten in samenspraak met de gemeente een nieuwe verblijfplaats vinden."

Een allerredelijkst plan, maar waarom zaten nareizigers met familieleden die een woning hebben überhaupt in azc's? "Waarom de nareizigers niet meteen bij hun familielid gaan wonen, wordt volgens een woordvoerder van het ministerie van Asiel en Migratie ‘nu uitgezocht’. Mogelijk heeft dat te maken met de grootte van een woning: een groot gezin past niet heel makkelijk in een eenkamerappartement."

Ja, hey maak het nou. Maar waarom zitten nareizigers met verblijfsvergunning in een azc? Want mensen in azc's wachten of op uitzetting, of op een woning. En met een verblijfsvergunning word je niet uitgezet, dus is hen een woning beloofd terwijl ze gewoon familie nareisden die een eigen woning heeft?