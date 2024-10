Bovenstaande afbeelding stond vanochtend urenlang op de website van de NOS, en is om circa 10:30 uur vervangen door onderstaande afbeelding. Waarvoor hulde. Want het was danwel een sensationeel klikkerdeklik plaatje van een woningbrand, met accu's had het weinig van doen. Het ging hier om een gigantische flatbrand (95 optop-appartementen onbewoonbaar verklaard, 150 mv op straat) aan de Joan Muyskenweg te Amsterdam in de zomer van 2023, waarvan tot op heden onbekend is hoe de brand is ontstaan. Of iemand moet zijn Sjinese stekkerbak danwel fatbike stiekem meegenomen hebben naar de 9de verdieping. Het blijven immers wel Amsterdammers. Enfin, opletten iedereen, het blijft wel de Staatsomroep.