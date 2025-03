BREAKING: Major maritime disaster off the coast of Hull, England after a collision between a cargo ship and an oil tanker. The fire can be seen from miles away pic.twitter.com/WiaX0rUHGR

Op de Noordzee is een olietanker in botsing gekomen met een vrachtschip. Op de olietanker is brand uitgebroken, zo meldt de BBC. De kustwacht coördineert de operatie en er zijn reddingsboten en blusboten opgetrommeld. Het incident vindt plaats zo'n tien mijl voor de kust bij Hull. Later meerrrrr.

Update 13:44 - Het zou gaan om de volgende schepen: olietanker Stena Immaculate, varend onder Amerikaanse vlag, en containerschip Solong, varend onder Portugese vlag

Update 13:47 - Gruwelijke foto's van de brandende schepen hieronder

Update 14:02 - Kleine reconstructie bij de BBC: de Stena Immaculate was afkomstig van de Griekse avond Agioi Theodoroi en lag voor de kust van Hull voor anker. De Solong was afkomstig van de Schotse haven Grangemouth en was op weg naar Rotterdam. EEN NEDERLANDS HAAKJE! Om 10.48 uur Nederlandse tijd kwamen de schepen met elkaar in botsing

Update 14:09 - De botsing is terug te zien op MarineTraffic: de Solong lag op ramkoers, week niet uit en minderde geen vaart

Update 14:38 - Volgens de BBC inmiddels 20 gewonden aan wal gebracht: "We're hearing now that more than 20 casualties have been brought ashore in Grimsby following the collision between two vessels off the East Yorkshire coast, a port boss has said."