Het gaat VEEL TE GOED met de natuur in Nederland. De hop, de goudjakhals, de otter, de Europese boskat en natuurlijk DE WOLF. Onder elke tegel krioelt inmiddels een diersoort die een jaar of 30 geleden nog permanent geëmigreerd leek. Vandaag blijkt ook HET WATER niet meer veilig. In Groningen is zowaar een zwaardvis aangespoeld, voor het eerst in bijna 40 jaar. Kolere mensen, ZWAARDVISSEN. Waarvan kennen we die? Voornamelijk van zwemmen, een beetje van trombone spelen met Tom Waits (of zo) en verder van het neersteken van mensen. Deze tot wel 600 kilo wegende aquatische jihadi's zijn dus TERUG, of althans dat hopen de BIOLOGEN uiteraard. Wij lopen mooi niet mee in de polonaise. Kunnen we nog wel veilig een dagje naar het strand? Of met onze kinderen veilig de open zee op? Worden de zwaardvissen door de Russen getraind om onze marineschepen lek te prikken? Vreten ze straks al onze rolmopsen op? Kun je ze wegjagen door Dion Graus na te doen? Het is alarmfase 1. Als u ons zoekt, wij staan paintballgeweren leeg te schieten op de pier van Scheveningen.