Dierennieuws! Hoewel het voor de dieren deze week vooral slecht dierennieuws is. Er mogen namelijk weer iets meer dieren AFGEKNALD worden. Eerder deze week werd al bekend dat wolven voortaan iets minder zullen worden beschermd, maar in IJsland gaan ze helemaal ALL IN. Daar mogen weer WALVISSEN doodgeharpoend worden door walvisjagers. De afgelopen jaren was het jagen op walvissen geen gezellig onderwerp in IJsland en groeide de weerstand tegen het bloedige ambacht. De walvisjacht werd zelfs een aantal jaar stilgelegd. Nu hebben 2 rederijen tot verbazing van de tegenstanders GROEN LICHT gekregen om tot 2029 weer lekker vrijuit achter Moby aan te gaan. Om precies te zijn mogen er 161 gewone vinvissen en 216 dwergvinvissen dood.

Uiteraard is iedereen die niet van dierenleed houdt WOEST en die mensen moeten we in dit geval ook wel een beetje gelijk geven. Tegelijkertijd eten we hier per admin ongeveer een kilo biefstuk per maaltijd, en die koeien hebben een minder leuk leven gehad dan de walvis die tientallen jaren door het ruime sop heeft kunnen cruisen. Komt nog bij dat slechts een paar procent van het walvisvlees in eiland door de lokale bevolking wordt gegeten en de rest allemaal door toeristen wordt opgepeuzeld. WIJ zijn dus een beetje het probleem.