De dieren zijn weer in gevaar. Ditmaal zijn niet het grootkapitaal of de boeren de boosdoeners, maar komt het kwaad uit de onderste laag van onze samenleving: de straatkrantverkopers. Dat waren ooit nog de good guys, in tegenstelling tot de Oost-Europese bendeleden die aan het eind van een dag zielig doen in een Mercedes worden opgehaald. Nu laten ook krantenverkopers zich steeds vaker verleiden tot schunnige en schadelijke verkooptrucjes. Gisteren werden weer eens twee puppy's in beslag genomen bij dakloze verkopers in Capelle aan den IJssel. De beestjes waren op te jonge leeftijd naar Nederland gebracht vanuit Oost-Europa, hadden geen papieren en waren ONGEVACCINEERD. De reden dat puppy's in trek zijn bij daklozen is duidelijk: zielig, dus meer geld. Als ze een paar maanden dienst hebben gedaan als cententrekker zijn ze te groot, dus worden ze vervangen door een nieuw exemplaar. Nou kan je nog zo arm en nog zo dakloos zijn, als je een dier misbruikt om geld binnen te harken ben je gewoon een SCHOFT.