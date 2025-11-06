achtergrond

Oh jee. RTV Noord gehackt

Nu zijn 'ze' echt te ver gegaan. Maar wie zijn 'ze'?

Twitteraccount doet het nog!

A) De Russen natuurlijk
B) Nee, de Friezen
C) Vermoedelijk de Britse inlichtingendienst
D) Supervrijwilliger Katja van der Wolde-Buiks, uit wraak vanwege mislopen titel Groninger van het Jaar 2024
E) Oud-medewerker Rob Mulder, wist via-via-via van het lek
F) Boerenhuisclub Grootegast en omstreken
G) Splinter Chabot
H) Anders, namelijk...

Tags: rtv noord, hackerzzz, gehackt
@Ronaldo | 06-11-25 | 15:00 | 60 reacties

Reaguursels

