Oh jee. RTV Noord gehackt
Nu zijn 'ze' echt te ver gegaan. Maar wie zijn 'ze'?
Twitteraccount doet het nog!
Storing bij RTV Noord door hackers https://t.co/sA3TVAo1B8— RTV Noord (@rtvnoord) November 6, 2025
A) De Russen natuurlijk
B) Nee, de Friezen
C) Vermoedelijk de Britse inlichtingendienst
D) Supervrijwilliger Katja van der Wolde-Buiks, uit wraak vanwege mislopen titel Groninger van het Jaar 2024
E) Oud-medewerker Rob Mulder, wist via-via-via van het lek
F) Boerenhuisclub Grootegast en omstreken
G) Splinter Chabot
H) Anders, namelijk...
Reaguursels
