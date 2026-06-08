Ergens aan het einde van de coronakoortsdroom werden we door de politiek de QR-samenleving ingerommeld. Een ongekende inbreuk op burgerlijke grondrechten door bestuurders die de macht over het virus kwijt waren, en daarom maar de macht over de bevolking grepen. Gezicht van die machtswellusige bestuurderskaste was bal gehakt Hubert Bruls, de ongekozen voorzitter van het ongekozen Veiligheidsberaad die zichzelf 'papa' noemde. Hadden we toen maar een Veilig Thuis melding gedaan. Maar nee, dat gebeurde niet. Wat er wel gebeurde was dat Hubert Bruls ging janken omdat iemand hem bal gehakt noemde. Wat een bal gehakt ben je dan zeg. Livestream na de breuk.