Wij onderbreken de extreem vermoeiende slag in de culture wars over het gebruik van airco's even voor een geweldige theorie. De theorie komt van Dr. Sid Lukkassen, erkend debiel met het zelfreflecterend vermogen van een gemiddelde OneWorld-redacteur, wat hem er gelukkig toe gebracht heeft bovenstaand filmpje niet vol schaamte van zijn telefoon te pleuren, maar gewoon online te zetten. En de theorie is als volgt: 'ze' hebben tijdens corona de bejaarden expres in leven gehouden (hoe durfden ze) zodat 'ze' die nu in kunnen zetten in de statistieken over hittedoden. Als 'ze' al het dor hout tijdens corona gewoon hadden laten afsterven, waren er nu geen kwetsbare mensen meer over geweest! Snapt u wel! Dank aan de onvermoeibare Maarten Boudry voor het uitlichten van dit verhelderende inzicht. Wij zijn even een petitie aan het opstellen om 'Hallo dit is dokter Sid en ik sta weer op het punt om een belangrijk realistisch inzicht met u te delen' uit te roepen tot de eenentwintig geilste woorden in de Nederlandse taal.