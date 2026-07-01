Weet u nog, dat het u VERBODEN werd om de straat op te gaan? Welnu: wie vandaag niks te doen heeft kan zich weer laven aan de coronaverhoren, waar we verdergaan met nu eerst Ferd Grapperhaus en om 14.00 uur vanmiddag Jaap van Dissel. Gabberhouse was ten tijde van corona minister van Justitie en Veiligheid, maar hij is toch ook de man die een illegaal coronafeestje vierde: terwijl het land gebukt ging onder moetniets en magniets en kinderfeestjes met grof geweld werden ontmanteld ging Ferd 'Je bent een aso als je nu een huisfeest geeft' Grapperhaus doodleuk trouwen. Dat was een beetje het niveau, zowel bestuurlijk als empathisch, van onze politici destijds. Belangrijkste onderwerp deze week is echter de avondklok, die verstikkende en compleet achterlijke maatregel van januari tot april 2021, en daarom zit Japie van Dissel er ook. De bestuurders van toen doen nu allemaal alsof ZIJ niet verantwoordelijk waren voor de avondklok, maar Grapperhaus mag mooi even komen uitleggen hoe en waarom die besluitvorming dan wel tot stand kwam. Het ging in ieder geval met heel veel gerommel en politiek gepruts, zelfs Willem Engel (is gek) schoot er gaten in en hoewel Rutte & Schoenen het wel riepen wist niemand nog waar die avondklok nou precies op sloeg. Van Dissel mag op zijn beurt komen uitleggen waarom hij als baas van het OMT die avondklok zo broodnodig vond. Dat wordt weer draaien, om de hete brij. Live kijken kan HIERRR, of u gaat lekker de zon in, dat kan ook, nu het nog/weer mag van het kabinet. Later meerrrr!

Update - Feisty. Gabberhouse: "Er waren mensen in het kabinet die vonden dat een avondklok de enige uitweg was." Mutluer zaagt 'm door: wie dan? Daar gaat Gabberhouse niet op antwoorden. Mutluer: "U staat onder ede, en moet antwoorden." Gabberhouse doet nu alsof hij zich dat niet meer kan herinneren: "Ik ga niet meer herinneringen produceren dan ik eigenlijk heb. U gaat niet over mijn antwoorden." Een smerig spelletje wordt hier gespeeld

Update - Gabberhouse meerdere keren emotioneel. Zou hij wéér een avondklok instellen? "Met de kennis van nu zeg ik: we hebben toen, hoe pijnlijk ook, het goede besluit genomen."

Update - Ook na de pauze Grapperhaus erg emotioneel. Krijg zakdoekje om tranen weg te deppen als het gaat om 'vereenzaming'. Vertelt dat hij bij de daklozenopvang was en dat dat een 'moeilijke situatie' was

Update - Was Grapperhaus destijds wel zo kritisch op de avondklok als hij nu doet voorkomen? Ja, zegt hij, want hij vroeg Van Dissel bijvoorbeeld om 'stevig advies'. Maar waar is het bewijs?