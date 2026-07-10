Hugo de Jonge kon wel écht niks. Avondklok was chaos, 2G- en 3G-plannen waren chaos, prikken was chaos, gele boekkie was chaos, boosteren was chaos, testen was chaos, de rapporten waren chaos, beleid was chaos en het was echt niet allemaal de schuld van Hugo maar het was wel voor een groot deel de schuld van Hugo. Hugo de Jonge zat gewoon op dossier ouderenzorg, maar toen Bruno Bruins een tukkie ging doen werd Hugo plots in het middelpunt van ons corona-universum gekatapulteerd. Hoewel hij dat heel gaaf en interessant en spannend vond en het liefst alles zelf wilde doen, was hij simpelweg een maatje te klein, onze Huug. Iedereen en z'n ziekenhuis vond Hugo de Jonge maar een enorme Hugo, met die gare schoenen van 'm. Hugo kon niks, niet tellen, het land was in crisis en Hugo was eigenlijk alleen maar bezig met Hugo. Tegenwoordig zit Hugo lekker ver weg voor de rest van Nederland, in Zeeland, maar nu mag hij nog even de coronacommissie laten ontsporen. Veel déjà vu-plezier!

Update - Hugo de Jonge heeft z'n huiswerk zitten doen. Zegt dat kabinet drie doelen had: kwetsbaren bescrhemen, virus in de smiezen houden, voorkomen dat zorg overbelast zou raken. Hij noemt dat 'koorddansen'. Wij noemen dat Koorddansen met Janssen

Update - Het ging weer over die frikandel en het vaccin. "Ook daarvan weet je niet precies wat er in zit, maar je eet het wel." Volgens de commissie nam de vaccinatiebereidheid door zo'n uitspraak af. De Jonge vindt het 'ridicuul' dat het over die frikandel gaat