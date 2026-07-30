achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

DING DONG. Hoe is met de GASVOORRAAD?

Nou. Zo.

Vorig jaar in juli was de gasvoorraad voor 59% en toen redden we het nog maar net. Nu is de gasvoorraad 36,7%. Maar geen zorgen. Stientje van Veldhoven zit er bovenop!

Tags: gasvoorraad, laag, oei
@Ronaldo | 30-07-26 | 11:45 | 120 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.