DING DONG. Hoe is met de GASVOORRAAD?
Nou. Zo.
Vorig jaar in juli was de gasvoorraad voor 59% en toen redden we het nog maar net. Nu is de gasvoorraad 36,7%. Maar geen zorgen. Stientje van Veldhoven zit er bovenop!
Tags: gasvoorraad, laag, oei
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