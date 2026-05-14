Bijkomend nadeel van de niet heel erg snel opwarmende aarde, is natuurlijk dat het in de winter gewoon koud wordt. Wat dan niet zo handig is, is als je gasvoorraad bijna leeg is. Wat dan nog minder handig is, is als je je gasvoorraad niet vult. Plaatje hierboven is de situatie eind maart, toen de vulgraad op 9% zat. Maar die is dus de afgelopen anderhalve maand nauwelijks gestegen, we zitten inmiddels op 11,9%. Volgens de GeenStijl OSINT-redactie is dat: niet heel veel meer dan 9%. En nu zegt de Gasunie dat het allemaal niet zo lekker gaat. No shit Sherlock.