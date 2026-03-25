[LIVEBLOG IRAN HIER]

Een maand geleden nog maar werd het land opgeschrikt door het bericht dat de gasvoorraad op 1,1 procent zou staan. Kon niet waar zijn! Bleek ook niet waar, dat was gelukkig een kommafout. Maar wat nou zo leuk is aan Nederland: de werkelijkheid wordt op een gegeven moment ingehaald door de fouten. Want vandaag bevindt de gasvoorraad zich - schrik niet - op het laagste niveau in 10 jaar. Met 5,8 procent is de bodem van de gasopslag nu echt bijna bereikt. De gas-O-meter biedt met 6,1 procent ook al geen hoop meer, niet eens valse, en zelfs Kim Putters maakt zich zorgen (zie hieronder). En wat moet de gewone burger dan wel niet? We komen straks zonder gas te zitten, terwijl we zonder gas niet kunnen leven. Dat is zoiets als statushouders voorrang op huisvesting geven terwijl Nederlanders mogen blijven wachten op huizen, die er niet eens zijn. Valt er dan helemaal nergens enige hoop uit te putten? Nou, we hebben een kabinet. Een kabinet, met generaal buiten werking Boekholt-O'Sullivan (D66) en Stientje van Gasveldhoven (D66) aan het front, overlopend van visie en oplossingen dat hier ongetwijfeld snel mee aan de slag gaat. Misschien is de Groningse gasvelden volstorten met beton een handig begin?