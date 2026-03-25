achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

PANIEK. Gasvoorraad met 5,8 procent op laagste niveau in tien jaar

ZOEK DOUCHEMUNTJES

gasvoorraad op het laagste niveau in tien jaar

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Een maand geleden nog maar werd het land opgeschrikt door het bericht dat de gasvoorraad op 1,1 procent zou staan. Kon niet waar zijn! Bleek ook niet waar, dat was gelukkig een kommafout. Maar wat nou zo leuk is aan Nederland: de werkelijkheid wordt op een gegeven moment ingehaald door de fouten. Want vandaag bevindt de gasvoorraad zich - schrik niet - op het laagste niveau in 10 jaar. Met 5,8 procent is de bodem van de gasopslag nu echt bijna bereikt. De gas-O-meter biedt met 6,1 procent ook al geen hoop meer, niet eens valse, en zelfs Kim Putters maakt zich zorgen (zie hieronder). En wat moet de gewone burger dan wel niet? We komen straks zonder gas te zitten, terwijl we zonder gas niet kunnen leven. Dat is zoiets als statushouders voorrang op huisvesting geven terwijl Nederlanders mogen blijven wachten op huizen, die er niet eens zijn. Valt er dan helemaal nergens enige hoop uit te putten? Nou, we hebben een kabinet. Een kabinet, met generaal buiten werking Boekholt-O'Sullivan (D66) en Stientje van Gasveldhoven (D66) aan het front, overlopend van visie en oplossingen dat hier ongetwijfeld snel mee aan de slag gaat. Misschien is de Groningse gasvelden volstorten met beton een handig begin?

Kim Putters tegen Kabinet: 'Ga eens aan de slag!'

Tags: gasvoorraad, leeg, gasopslag
@Dorbeck | 25-03-26 | 09:30 | 449 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Bulderlachen om lege schatkist in Het StamCafé

Hoe Kaag die tegenvaller gaat opvangen, is nog niet bekend.

@Pritt Stift | 21-11-22 | 22:02 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.