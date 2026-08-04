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Hoe is het inmiddels met... gevallen rapper Kempi?

Stukje nazorg

Ja Kempi heeft een strafblad ter grootte van een novelle, waarvan een aanzienlijk deel zijn ietwat onbeheerste omgang met het vrouwelijke geslacht behelst. Zo maakte hij in 2024 nog een dame zwanger die hij vervolgens dreigde te vermoorden als ze geen abortus pleegde, en toen het kindje eenmaal geboren was bleef hij vrolijk verder intimideren. Daar moet hij zeven maanden voor de bak in, maar met een vrij kansloos hoger beroep kocht hij in ieder geval net genoeg tijd om het door de rechtbank opgelegde (online-) contactverbod te schenden, waardoor hij de moeder van zijn kind nu 90 duizend pietermannen moet betalen. Dat heeft hij natuurlijk helemaal niet, en bovendien wil platenmaatschappij Top Notch niet verder met 'm en trokken naar verluidt ook andere opdrachtgevers zich terug na het zojuist genoemde vonnis. Bij Kempi werd eerder een narcistische persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, waardoor hij ongeveer evengoed in staat is tot zelfreflectie als Pieter Waterdrinker tot zelfrelativering. Dat levert komische taferelen op in de Instagram-stories van de ex-rapper, die de hele tijd allemaal gewichtige citaten deelt over dat hij is uitverkozen door god (in casu: allah), en allemaal motivational quotes die beter zouden passen bij een 16-jarige havist met liefdesverdriet dan bij een gevreesde rapmeneer van middelbare leeftijd. Ook is hij gestopt met blowen en heel erg veel gaan sporten, zodat hij binnenkort 'met mannen kan gooien als gewichten', wat op zich natuurlijk goed nieuws is - dan laat-ie de vrouwtjes in ieder geval even met rust. Tot slot lijkt-ie bovendien reclame te maken voor Retatrutide, een Ozempic-alternatief dat nog niet is toegelaten tot de Nederlandse markt en mogelijk even gevaarlijk is voor gebruikers als Kempi voor vrouwen. 

Nou, u bent weer helemaal bij.

Het berouw druipt van het scherm

Onduidelijk overigens of dit is ingegeven door geldgebrek of intrinsieke motivatie

Goed nieuws!

Tags: kempi, vrouwenhatende engnek, slachtoffertje spelen
@Schots, scheef | 04-08-26 | 21:00 | 59 reacties

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@Schots, scheef | 17-03-26 | 16:30 | 222 reacties

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