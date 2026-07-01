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Kempi gestopt met rappen

(Hij leeft nog)

Slecht nieuws voor fans (?) van het oeuvre van Kempi, de vrouwenhatende engnek die in een grijs verleden enige bekendheid verwierf als rapper. Dat oeuvre zal namelijk niet verder uitdijen, het stopt hier en nu, Kempi heeft er genoeg van. Eergisteren oordeelde de rechtbank dat hij de moeder van zijn kind (die hij eerst herhaaldelijk met de dood bedreigde om haar tot abortus te dwingen) 90.000 euro moet betalen. Dat heeft hij natuurlijk niet, en dus gaat hij nu heel veel rappen pakketjes bezorgen, of iets dergelijks. In alle eerlijkheid: zo'n vrolijk oranje Thuisbezorgd-jasje zou 'm hartstikke goed staan. Afijn, voor wie echt geen genoeg van zijn stem kan krijgen, onderaan dit topic nog wat voorbeelden van Kempi als hij het allermeest in zijn element is.

Altijd slachtoffer van alles

Vrij naar Louis van Gaal: dan heb je Kempi niet verdiend!

Gelukkig hebben we de fragmenten nog

Tags: kempi, vrouwenhatende engek, muziek
@Schots, scheef | 01-07-26 | 19:33 | 8 reacties

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