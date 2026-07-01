Kempi gestopt met rappen
(Hij leeft nog)
Slecht nieuws voor fans (?) van het oeuvre van Kempi, de vrouwenhatende engnek die in een grijs verleden enige bekendheid verwierf als rapper. Dat oeuvre zal namelijk niet verder uitdijen, het stopt hier en nu, Kempi heeft er genoeg van. Eergisteren oordeelde de rechtbank dat hij de moeder van zijn kind (die hij eerst herhaaldelijk met de dood bedreigde om haar tot abortus te dwingen) 90.000 euro moet betalen. Dat heeft hij natuurlijk niet, en dus gaat hij nu
heel veel rappen pakketjes bezorgen, of iets dergelijks. In alle eerlijkheid: zo'n vrolijk oranje Thuisbezorgd-jasje zou 'm hartstikke goed staan. Afijn, voor wie echt geen genoeg van zijn stem kan krijgen, onderaan dit topic nog wat voorbeelden van Kempi als hij het allermeest in zijn element is.
Altijd slachtoffer van alles
Vrij naar Louis van Gaal: dan heb je Kempi niet verdiend!
Gelukkig hebben we de fragmenten nog
Reaguursels
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Kempi negeert contactverbod, moet week brommen en mogelijk €90.000 aftikken, jammert wat over slachtofferschap
Iedereen heeft het op Kempi gemunt, aldus Kempi, die het zelf doorgaans vooral op vrouwen heeft gemunt
VrijMiBo met YES, Olivia Rodrigo en Hanny Michaelis
Bier! (maar Oranjebitter mag ook)
Niet bijster slimme vrouwenhater Kempi veroordeeld voor negeren onlinecontactverbod + verspreiden onzin over zijn slachtoffer
Hee Kempi, hadden we ook al een week niets van gehoord
Vrouwenhatende engnek Kempi gearresteerd om negeren online contactverbod
Wakker in du cel, deel 54315234
VrijMiBo met Ye
Yeeee yooooooo
Ja EenVandaag, stelletje enorme burgertrutten, natuurlijk mag je genieten van gecancelde kunstenaars
Geef ons heden ons dagelijks brood, en als u tijd over heeft graag ook nog wat moralistische troep