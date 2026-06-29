Ja 90.000, dat is best veel geld, daarvan kunt u bijvoorbeeld 1800 jaar GeenStijl Premium betalen, of iets vaker dan 257 keer een vasectomie ondergaan (de laatste, onvolledige wordt mogelijk wat pijnlijk, maar na 257 maal kunt u die ook gewoon overslaan). Wie helemaal geen vasectomie onderging, maar nu wel 90.000 pietermensen mag aftikken: Kempi (volgens sommigen een vrouwenhatende engnek, volgens anderen, waaronder eigenlijk vooral Kempi zelf, juist het tegenovergestelde). Afijn het verhaal: Kempi maakte iemand zwanger, kreeg daar spijt van, probeerde haar met dwang, dreiging en geweld tot abortus over te laten gaan, kreeg zijn zin niet, bleef dreigen en vervelend doen, werd veroordeeld tot zeven maanden celstraf en een (online) contactverbod, ging in hoger beroep, negeerde het online-contactverbod, begon toen ontzettend te jammeren over het echte slachtoffer in deze zaak (te weten: Kempi), en mag nu bijna een ton overmaken aan zijn slachtoffer. Dat had dus allemaal niet gehoeven, maar op de een of andere manier vond Kempi het ontzettend belangrijk om een filmpje met daarin zijn zoontje op TikTok te laten staan. Volgens zijn advocaat kwam dat door een technische storing, een beetje de open brug onder rechtbankverdedigingen. Het lag hoe dan ook niet aan Kempi, zoals er eigenlijk nooit iets aan Kempi ligt. Arme donder!