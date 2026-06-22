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Kempi negeert contactverbod, moet week brommen en mogelijk €90.000 aftikken, jammert wat over slachtofferschap

Iedereen heeft het op Kempi gemunt, aldus Kempi, die het zelf doorgaans vooral op vrouwen heeft gemunt

Hadden we vorige week even gemist omdat we van de zon aan het genieten waren, maar wie dus heel nadrukkelijk niet van de zon aan het genieten was: Kempi. De rapper annex vrouwenhatende engnek zat namelijk in de gevangenis. Nadat hij een vrouw die hij bezwangerde aanhoudend bleef bedreigen in de hoop dat ze abortus zou plegen, veroordeelde de rechtbank hem tot zeven maanden celstraf plus een (online)contactverbod. Dat laatste omdat hij maar onzin over zijn slachtoffer bleef verspreiden, en hun inmiddels geboren zoontje herhaaldelijk online zette. Hij ging vervolgens in hoger beroep en negeerde het contactverbod meermaals; een filmpje waarin het kereltje te zien was bleef geruime tijd op zijn sociale media staan. Enig rekenwerk leidde tot een bedrag van 90k, dat Kempi zou moeten maar in de praktijk vermoedelijk niet zal kunnen ophoesten. Tevens moest hij een weekje brommen, en werd dus wakker 40 in de cel. Van harte nog, ouwe reus! Afijn, hij vindt dat hij 'veroordeeld is zonder bewijs' en voelt zich net 'als Tupac in ’95/’96'. Shakur haalde helaas het einde van die periode niet; te hopen is dat Kempi in ieder geval lang genoeg onder ons is om zijn straf uit te zitten. Screenshots van merkwaardig gepoch en welgemeend advies over voorbehoedsmiddelen na de breek.

Tags: kempi, seksuele voorlichting, kale kip
@Schots, scheef | 22-06-26 | 14:29 | 148 reacties

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@Schots, scheef | 17-03-26 | 16:30 | 222 reacties

Heftig fragment. Kempi bedreigt babymoeder opnieuw met de dood, kondigt gezinsdrama aan

Ik ben Kempi hè. Iedereen weet het. Vroeger mishandelde ik mijn babymoeders (…) Ik ga haar doodslaan met mijn eigen kanker handen (…) Het wordt een familiedrama," Jerreley Slijger, 21-07-2025.

@Schots, scheef | 11-08-25 | 13:50 | 207 reacties

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