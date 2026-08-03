Compleet gestoorde taferelen bij de Veerplas in Haarlem waar de 21-jarige Lizzy afgelopen donderdag te maken kreeg met een totale gek. Een 'donker getinte' man van rond de 30 begon daar uit het niets in te slaan op haar hoofd, terwijl ze in de auto zat met de deur open. Toen haar vriend tussenbeide kwam vroeg hij deze vrouwenmepper nog waarom die deed wat hij deed. Diens antwoord was even verwarrend als de hele aanval: "Dat weet ze zelf dondersgoed." Lizzy had deze engnek echter nooit eerder gezien. Hierna reed de man met ontbloot bovenlijf weg op een zwarte omafiets. Maar de vrouwenmepper zou niet alleen een vrouwenmepper zijn, maar ook een mannenmepper. Zijn signalement komt namelijk overeen met de dader van een andere mishandeling twee uur eerder op dezelfde locatie. Daarbij raakte een 66-jarige terreinmedewerker zwaar gewond, tragisch genoeg een paar weken voor zijn pensioen. Dus weet u meer van deze mensenmepper, ZSM melden bij de politie kan HIERRR.