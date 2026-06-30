ZoekZoek. Man (63) verkracht Nederlands voetbal
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Het Nederlandse volk (minus een Marokkaanse minderheid) vraagt uw aandacht voor het volgende. In de nacht van maandag 29 juni op dinsdag 30 juni heeft een man van 63 jaar in het Monterrey Stadium het Nederlands Voetbal op gruwelijke wijze verkracht. De verdachte is hierboven (gedeeltelijk) in beeld gevangen en is voor het laatst gezien in crimineel toevluchtsoord Mexico. Wat betreft het signalement kunnen we melden dat de hij een extreem lichte huidskleur, een vierkante kop met rossig haar en sproeten heeft, nogal gedrongen is en soms, maar vermoedelijk nooit meer, trainingspakken draagt. Laat hem niet wegkomen met deze verschrikkelijke gebeurtenis, zodat ook het Nederlands Voetbal ooit weer de kans krijgt de nacht op te eisen. Dus kent u deze levensgevaarlijke man, benader hem niet zelf in verband met wisselgevaarlijkheid maar meld misdaad anoniem.
DE AANKLACHT LUIDT:
✅120 minuten nogmaals teruggekeken— Pieter Zwart (@PieterZwartNL) June 30, 2026
✅Interview en persconferentie van Ronald Koeman beluisterd
❌Enige conclusie: Koeman begreep de gevolgen van zijn keuzes niet #NEDMAR https://t.co/zOmVcGL9fL
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