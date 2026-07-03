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Nieuwe bondscoach kiezen in het StamCafé

Roept u maar

de nieuwe bondscoach

De bondscoach is weg, leve de bondscoach! We moeten hem (OF HAAR NATUURLIJK) alleen wel even zelf zoeken. Liefst iemand die iets met voetbal heeft en/of goed kan coachen. Maar in principe maakt iedereen natuurlijk kans op het bondscoachschap in een land van 18 miljoen bondscoaches, ook mensen die geen verstand hebben van voetbal. Die laatste groep mensen heeft zich verzameld in een organisatie genaamd 'de KNVB' en die organisatie denkt nu aan Michael Reiziger. Misschien omdat ze niet lang hebben nagedacht, misschien wel omdat Reiziger jarenlange ervaring als hoofdcoach in de absolute top van het voetbal heeft (nog uitzoeken waar precies, red.), en misschien omdat hij vriendjes is met Nigel, Ruud, Clarence en Humberto. Anderen zien liever een stabiele kracht, die heeft bewezen zo'n beetje alles te kunnen, iemand als Danny Blind. En wij, wij denken dat het roer drastisch om moet en alleen een rigoureuze beslissing ons Europees Kampioen maakt in 2028. Wij raden aan voor een totaal onbekend, nieuw gezicht in de voetballerij te gaan: de Rotondeleeuw. Vuurwerk verzekerd. Maar goed, dat zijn wij hè. Wij gaan er niet over, de KNVB U gaat erover. Vanavond kiest u de bondscoach in het StamCafé, en de KNVB zal het er maar mee moeten doen. Stem hieronder derhalve wijs, met hart en ziel en met een slok op. Proost!

Bondscoach Nederlands Elftal

Wie moet de nieuwe bondscoach worden?

Bepalen wie de bondscoach wordt?

Tags: bondscoach, nederlands elftal, ronald koeman, wie?, StamCafé
@Dorbeck | 03-07-26 | 22:02 | 226 reacties

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