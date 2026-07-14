We kennen islamitische scholen natuurlijk als bakens van vreedzaamheid, kennis, kunde en wat aap noot dies meer zij, dus als stoute leerlingen die vreedzaamheid bedreigen, dan moet er soms worden ingegrepen. Maar islamitische basisschool De Vijf Pilaren zou er wat straffen betreft nogal wat eigenzinnig, om niet te zeggen middeleeuws in staan. De vader van een 12-jarige leerling heeft namelijk aangifte gedaan van LIJFSTRAFFEN door de juf van groep 8: "Hij had slagstrepen op de zijkant van zijn buik," zo vertelt de vader aan Omroep West. Voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsstichting Yunus Emre reageert: "De veiligheid en het welzijn van onze leerlingen staan voor ons voorop. Iedere melding over mogelijk grensoverschrijdend handelen wordt daarom serieus genomen en zorgvuldig onderzocht."

Maar de vader hoort naar eigen zeggen helemaal niks meer van de school en het OM bevestigt wel dat de aangiftes zijn gedaan maar ziet te weinig aanknopingspunten voor strafrechtelijk onderzoek. Tja, komt juffie Ans of Bouchra wellicht zomaar weg met dergelijke hekserij. Misschien dat de inspectie eens een kijkje kan nemen om te zien of die Vijf islamitische Pilaren niet toevallig bestaan uit: 1. Kinderen beuken met bezems. 2. Jongens en meisjes gescheiden ingangen aanbieden. 3. In Allah geloven. 4. Democratie en de vrije westerse samenleving afwijzen. 5. Moskeescholen als voorbeeld nemen.