Het gaat goed met drugs in ons land en het gaat steeds beter met de drugsdistributie in ons land. Zoveel beter zelfs dat het helemaal niet meer moeilijk is om drugs te bestellen omdat het zo makkelijk is: "Drugs stromen via doodnormale post Nederland binnen" kopt De Telegraaf dan ook. Op de hoek van de straat een zakje roessnoep bij de dealer meegrissen is er niet meer bij, want u kunt het gewoon geheel verzorgd en netjes verpakt laten afleveren in uw brievenbus door uw favoriete pakketbezorger (vraag is wel: hoelang nog?). Van marihuana tot meth en van ketamine tot speedpillen, het komt net zo makkelijk tot u als slechte fastfood kip, de zompige friet van Snackbar Akyol, de döner van Kebabzaak Hans-Jan en al die Temutroep die uw vrouw bestelt. En het mooiste is nog dat de douane alle pijlen richt op het sigaretje, heeft u ondertussen allang uw neus volgestopt (met watten of zo hè)! Enfin, zin om iets te bestellen nu.