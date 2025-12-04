achtergrond

Temu-Toeslag. Pakketjes uit China 6 euro duurder

Roverheid gonna Roverheid

Alles wordt duurder maar niet goedkoper. Zo ook uw consumer meuk die u massaal in China bestelt. Al die Ali, Temu-troep en Shein-shizzle waar u zo gretig op zit te geilen, wordt binnenkort belast met een TOESLAG VAN ZES PLEURO per pakketje. Nederland is namelijk Numero Uno BESTEL MAAR BESTEL MAAR BESTEL MAAR-land van Europa (dagelijks één miljoen pakketjes). En dat cijfer moet echt naar beneden. Voor het milieu. Voor de Noordzee. Voor de overbelaste douane. Voor alweer een distributiecentrum langs de snelweg. Voor een betere wereld. Met minder minder minder meuk en spullen uit China die dan weer ontspuld moeten worden halen we 2030 makkelijk. HAHAHA NEE gefopt. Dit is ordinair graaien bij de Hardwerkende Nederlanders. Reken maar uit hoeveel Uw Overheid hiero per dag hoopt te sywertvanlienden. Geniale toeslagenaffaire dit trouwens. Kassa!

Tags: temu, shein, pakketjes, toeslag
@Pritt Stift | 04-12-25 | 16:00 | 220 reacties

