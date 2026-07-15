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Douane rookt sigarettensmokkel uit

Uw sloffen hard getroffen

prinsheerlijk roken als een koning

Dat was het dan. Uw peuken waren al onbetaalbaar, en als u ze toch betaald had mocht u ze nergens meer roken. U importeerde ze inmiddels natuurlijk, lekker goedkoop. Maar ook die laatste sluiproute naar een nog enigszins billijk geprijsd pakkie peuken wordt nu ontmanteld. De Douane gaat inzetten op een breed offensief tegen tabakssmokkel: "De smokkel van tabaksproducten is naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Daarnaast zien we de smokkelmethoden steeds veranderen. Het gaat zowel bij cannabis als tabaksproducten steeds meer om grensoverstijgende ondermijnende criminaliteit." Zo blijft er niks van de jeu over en rest de roker zuigen op suikervrije lolly's, knabbelen aan ongezouten pinda's of bietsen bij de anti-Israël lobby. Pff... zin in een troostpeuk nu.

Steeds moeilijker: gewoon ff lekker peukie roken hè

Tags: sigaretten, sigarettensmokkel, peuken, douane
@Dorbeck | 15-07-26 | 17:30 | 124 reacties

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