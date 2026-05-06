Walgelijk. Breda maakt 's lands eerste stadspark volledig rookvrij
Het Amsterdam aan de Mark
In 2003 begon het verval
Eerst kwamen ze voor de ziekenhuizen, en we zeiden niets, want we zijn toch niet verzekerd. Toen kwamen ze voor de sportvelden, en we zeiden niets, want daar zijn we nooit. Toen kwamen ze voor de Utrechtse Heuvelrug, en we zeiden niets, want teveel hoogtemeters. Toen kwamen ze voor de rookruimtes in horeca, en we zeiden niets, want gebiedsverbod. Toen kwamen ze voor de sigarettenautomaten in snackbars en okay toen begon het pijn te doen, maar we zeiden niets, want we waren te druk met shag rollen. Toen kwamen ze voor de verkoop in supermarkten, en we zeiden niets, want de voedselbank is 'dichterbij'. Maar toen kwamen ze voor het Seeligpark in Breda, en nu gaan we er dus echt even iets van zeggen, want zelfs vapen is verboden. "Bij alle ingangen staan borden die bezoekers erop wijzen dat het hele park rook- en vapevrij is. Volgens de gemeente moet het park bijdragen aan een gezonde leefomgeving, waarin kinderen en jongeren opgroeien zonder blootstelling aan rook en vapeproducten." En waar eindigt deze tirannie? Voor je het weet mag je er ook geen eentje meer wegteugen precíés buiten het Seeligpark, en de peuk er vervolgens over de schutting mikken. Word wakker sheeple, dit is een psy-op door Big Oxygen.
