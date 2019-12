Eerst kwamen ze voor de ziekenhuizen, en we zeiden niets, want we waren geen ziekenhuis. Toen was het ineens 2022 en mag je dus niet eens meer met 50 man in een kankerkabine van 3 vierkante meter met enkel een rietje als ventilatie jezelf de vernieling in helpen. Daarvoor mogen we nu dus blijkbaar naar "buiten", maar goed, HOE LANG NOG? "In openbare gebouwen en semi-publieke instellingen, zoals overheids-, zorg- en onderwijsgebouwen, maar ook op Schiphol, moeten rookruimtes al in 2021 verdwijnen. Eerder was nog afgesproken dat die tot 2022 open mochten blijven. Rookruimtes bij bedrijven mogen nog een jaartje langer openblijven: in 2022 moeten die uiterlijk dicht (eerder was 2023 de bedoeling)." Afgelopen september oordeelde de Hoge Raad ook al dat alle rookruimtes uit horecagelegenheden moeten verdwijnen.

En hoe zat het in 1984? Dat zegt de MSM dan weer niet hè!

Doneer strooigoed voor #SinterJan!

Check dit topic voor toelichting, of ram op de bunq-button hieronder:

Stijlloze SinterJan