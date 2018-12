Het gaat niet om zo oud mogelijk worden, het gaat om zo snel mogelijk het ziekenhuis uit gaan. Patienten die zes keer per dag met het infuus in de arm naar buiten rollen om in de kou of miezer te gaan zitten paffen, die zijn hun eigen behandeling tegen aan het werken. (Ik zou daar wel eens statistiekjes over willen zien, liggen actieve rokers langer in het ziekenhuis dan niet-rokers die dezelfde procedure doorgaan)

Ik heb hier oprecht geen sterke opinie over, wat mij betreft hadden ze best nog ergens ver weg van de voordeur een ruimte of plekje mogen regelen voor degenen die er echt niet vanaf kunnen komen op dat moment, maar als je op ziekenbezoek bent kun je best even zonder peuk, en als je zelf in het ziekenhuis ligt is het wellicht beter dat je er even mee stopt.