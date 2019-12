Want het UWV pikt Jan zijn extraatje in. Doneer wat strooigoed op bunq.me/SinterJan ! Zelf overboeken kan ook, op NL95 BUNQ 2040 8289 82

Hartverscheurend verhaal dat je hart verscheurt op de twitter van Sywert van Lienden deze week. Jan (28) (herstel: 32) is licht verstandelijk gehandicapt, zIjn vader is overleden, zijn moeder zit in een inrichting, hij heeft geen broers, geen zussen, en geen vriendin. Maar hij heeft wel een baan in de supermarkt waar hij al 12,5 jaar loopt te buffelen voor een minimumloon. Bij zo'n jubileum hoort ook een extraatje, maar dat wordt door het UWV (zie ook hier en daar) afgepakt. En aangezien Jan geen politicus is die recht heeft op uitgesteld loon, krijgt hij helemaal niets.

Maar! Het is vandaag 5 december en onze jonge vriend Sywert heeft een list bedacht: het UWV kan wel centjes afpakken, maar geen spulletjes. Nou, dan geven we Jan toch iets in 'bruikleen'? Toevallig hebben wij via zijn bewindvoerder Sinterklaas Jans verlanglijstje gehoord: "Zonet contact gehad met Jan. Hij was heel onder de indruk van wat ik vertelde. Hij is zo bescheiden dat hij bijna geen wens durfde te uiten maar alles in zijn huis is oud. Zijn grootste wens is een nieuwe laptop. De toetsen liggen er los op. Door zijn treinenhobby verzamelt hij alles op treinen gebied, maakt tabellen en tijdschema's en ik denk dat hij daar heel gelukkig van wordt. Volgens hem mag het ook best een goede 2e hands zijn. Zo denk je als je rond moet komen van een minimum, blij van 2e hands. Ik ben benieuwd."

Dus! Help een handje en geef HIERRR wat hooi en haver, dan wordt 100% van het ophaalgeld gebruikt om er voor te zorgen dat er iets bij Jan in de schoen komt. Liever iets in natura doneren? Mail naar [email protected], komt het helemaal goed. Direct overmaken kan ook: NL95 BUNQ 2040 8289 82. Dank u Sinterklaasje!

UPDATE: Gulden Community is ook aan boord: Je kan ook doneren in Guldens, en ook die opbrengst komt terecht op de SinterJan-bunq.

Stijlloze SinterJan

Disclaimer. De donatierekening staat op naam van GS. Maar GeenStijl is geen strijkstok. We houden geen bedragen of percentages van bedragen in voor onszelf. De opbrengst van deze klaasfunding komt, via zijn bewindvoerder en onder toezicht van gelegenheidsnotaris Sywert, 100% ten goede aan Jan. We zijn toch zeker Sinterklaas wél?