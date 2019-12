De auto met chauffeur van Klaas Dijkhoff maakte vandaag een draai van 180 graden in de wachtgeldkwestie. Omdat Kia Klaas 4900 euro per jaar sjoemelde met de bonnetjes van zijn reiskosten, zag hij vandaag af van zijn uitgestelde loon als minister. Een enorme teleurstelling voor onze Tom Staal, die in Dijkhoff vorige week een dappere verdediger van het Dikke Ik liberalisme meende te herkennen. Ondertussen is het allemaal nog ingewikkelder geworden omdat Dijkhoff weigert de 80.000 euro wachtgeld die hij tot nu toe ontving, terug te betalen. Als hij van zijn uitkering af wil zien, is dat verplicht. Wij hebben nu al zin in alle voodoo die de voorlichters van de vvd moeten gebruiken om Wachtgeld Wanbetaler Klaas vrij te pleiten.