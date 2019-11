Ja het zijn de regels en nee die heeft Klaas zelf niet geschreven en zeker weten, de vvd is de partij van de regels zijn regels, dus Dikke Ik Dijkhoff vond het allemaal "geen nieuws" dat zijn naam in combinatie met het woord "wachtgeld" de hele dag trending was. Kleinburgerlijk gezeur weer - het is gewoon "uitgesteld loon" (dat is het niet - red.). Dankzij deze alleszeggende arrogantie van Dijkschoft moeten niet alleen de 'gewone Nederlanders waar de vvd het allemaal voor doet' toezien hoe SinterKlaas zijn eigen salaris schaamteloos met een misplaatst modaaltje verhoogt. Ook de gewone vvd'er, die lokaal ploetert voor weinig, heeft in het weekend weer wat uit te leggen aan de voetbalvaders en de supermarktmoeders. De allerkleinste burger in dit verhaal, dat is Klaasje zelf. Billenkoek!