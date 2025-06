Wat een dag hè ja gossiemijne wat een dag. We zijn officieel van onze rechtse regering af, maar nog niet helemaal natuurlijk want ze blijven demissionair (zonder de PVV) nog een tijdje zalig doormodderen tot er een nieuw kabinet is. Dus wellicht wordt er nu ineens wél wat bereikt, wie zal het zeggen? Vanmiddag kwamen de bewindslieden van alle coalitiepartijen bijeen in het Catshuis om mekaar de hersens in te slaan koffie en thee te drinken tijdens een extra ministerraad. Gelukkig was Tom Staal erbij om de jolige PVV'ers, de woeste VVD'ers, de ontredderde BBB'ers en die schimmen van NSC hartelijk te verwelkomen met zijn roze plopkap en kritische vragen. Quote van de dag komt van VVD-vicepremier Ikbensophie Hermans: "Dit jaar is er keihard gewerkt door eh ehhh (...) er is veel voor elkaar gekregen". Mensen wat een chaotisch feestje van de democratie mogen we op deze 3 juni toch aanschouwen. En dan moet de campagne nog beginnen!